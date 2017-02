Mitos de tu periodo que deben desparecer

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No es bonito. A veces es muy doloroso y te estaría mintiendo si te dijera que en algún momento dejarás de notarlo.



Tal vez esa sea la razón por la que la mayoría no hablamos de nuestro periodo, pero es que si no alzamos la voz, nos quedamos con mitos y malentendidos que podrían afectarnos a largo plazo.



•Es la forma de tu cuerpo de limpiarse:



Así como tu sistema digestivo no necesita un détox, tampoco tu sistema reproductivo. Hay mucha gente que cree que la menstruación es la forma del cuerpo de limpiarse cada mes… pero no.



El ciclo menstrual marca el fin de una rutina mensual durante la cual el cuerpo se prepara para la reproducción. Si no se fertiliza el óvulo, el cuerpo desecha el tejido extra que preparaba para un bebé.



•Tienes que vivir con un periodo abundante:



Cambiar de toalla femenina cada 5 horas no tiene que ser tu destino hasta la menopausia. De hecho, si tienes que cambiar toalla femenina cada 2 horas, deberías checarlo con tu doctor.



Además de que podría ser algo grave, no es necesario vivir así. Ahora en día existen alternativas para regular el flujo menstrual.



•Es malo tener sexo en esos días:



Es completamente seguro tener sexo durante tu periodo. Será un poco desastroso y tal vez incómodo, pero no es insano.



Es una decisión completamente personal si quieres llevarlo a cabo. Lo único que sí hay que recalcar, es que puedes quedar embarazada en esos días, así que el condón siempre será necesario.



•Es mejor evitar el ejercicio durante esos días:



La verdad es que el ejercicio que hagas no afecta tu periodo. Puede que sea incómodo o te sientas muy adolorida para hacerlo, pero en general el ejercicio ayuda con la liberación de endorfinas.



•El periodo siempre dura 28 días:



El ciclo menstrual en promedio dura 28 días, pero puede variar entre 21 y 35 días. No existe una regla general que pueda ser considerada normal, pues cada mujer, y por ende su ciclo, es diferente.



•No es seguro nadar en el océano mientras sangras:



Los tiburones sí se sienten atraídos hacia la sangre, pero las probabilidades de que te ataque un tiburón son mínimas. Hasta ahora, no hay estudios que confirmen que las mujeres en esos días son más propensas a sufrir un accidente con tiburones.



•Tu ciclo se sincronizará con el de tu mejor amiga si pasan mucho tiempo juntas:



Dicen que si pasan suficiente tiempo juntas, sus periodos se convertirán en uno solo. Pero la ciencia dice lo contrario. No son las hormonas o los ciclos lunares los que sincronizan sus periodos, es tan sólo un juego de números.



Lógica y matemática, en algún momento te vas a sincronizar con todas las mujeres del mundo.