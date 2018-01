Psicólogos descubren el secreto del amor 'eterno'

(Tomada de la Red)

"Es importante verse solo dos veces a la semana y estar bastante tiempo alejado de su nueva cita para dar a sus sentimientos más profundos el tiempo suficiente para que puedan brotar desde su subconsciente", sostiene Scott Carroll, psiquiatra y autor del libro 'Don't Settle: How to Marry the Man You Were Meant For' ('No se conforme: Cómo casarse con el hombre para el cual estabas destinada')."Estos sentimientos profundos son importantes, porque le ayudarán a ver cualquier detalle o problema con su nuevo amor", contó el especialista en una entrevista concedida a Bravo TV.Aunque ver con frecuencia a un pretendiente puede intensificar sus sentimientos, esto también podría nublar su juicio, cree Carroll.Además, pasar demasiado tiempo juntos desde el principio puede hacer que su nueva pareja entre en pánico y rompa prematuramente.Por su parte, Seth Meyers, doctor en psicología de la Universidad Yeshiva de Nueva York, destaca también en un artículo publicado en Psychology Today la importancia de no apresurar las cosas al principio de una relación y sugiere a las nuevas parejas verse solamente una vez a la semana.El doctor Meyer advierte que la razón principal por la que las parejas no deben pasar demasiado tiempo juntas al inicio de la relación es porque esto las hace más propensas a tener intimidad física y sexual desde el principio.Esto forja una "ilusión de intimidad y dependencia", a pesar de que llegar a conocer realmente a alguien suele llevar meses o incluso años.