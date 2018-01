El ciclista sale ileso de peligroso truco, ¡No lo intente!

(Tomada de la Red)

Un ciclista profesional estadounidense probablemente se haya convertido en una de las personas más afortunadas del mundo después de haber salido milagrosamente ileso de un fallido truco que pudo haber terminado en una tragedia, según lo evidencian las imágenes publicadas por el propio deportista en las redes sociales.El viernes de la semana pasada, Anthony Napolitan, de 31 años, decidió realizar un peligroso truco que consistía en saltar por encima de una valla de unos 2 metros de altura montado en su BMX y realizando un giro de 360 grados en el aire de cabeza.Sin embargo, el truco no resultó según lo planeado y el ciclista aterrizó bruscamente en la parte superior de la valla.Afortunadamente, Napolitan no quedó clavado en los picos de las rejas verticales, sino que quedó sentado en su bicicleta con las piernas encajadas perfectamente entre las barras."Realmente no sé cómo describir esto, excepto por el hecho de que tengo mucha suerte", comentó el deportista en su cuenta de Instagram, donde los internautas lo han calificado como "el ciclista más afortunado".