Tiburones se congelan hasta morir por las frías temperaturas en E.U.

(Tomada de la Red)

La reciente y extrema ola de frío que está azotando la costa noreste de los Estados Unidos ha provocado la muerte por congelamiento de dos tiburones, cuyos cadáveres fueron arrastrados hasta la costa del cabo Cod, en el estado de Massachusetts.La Atlantic White Shark Conservancy informó el pasado miércoles que encontraron dos cadáveres de tiburón azotador, también conocido como 'zorro marino'. Ambos eran tiburones macho y todo indica que murieron por un 'shock' de frío, debido a las gélidas temperaturas del agua.Los cuerpos de los animales han sido preservados para tratar de investigar mejor las causas de su muerte.Según el científico marino Greg Skomal, "si hay aire frío se congelan las branquias rápidamente [...] los filamentos branquiales son muy delicados, por lo que la muerte de los tiburones no debió tomar mucho tiempo", explicó a The New York Times.Las temperaturas llegaron hasta -14 grados. Se espera que la ola de frío continúe unos días más en toda la costa noreste de Estados Unidos.