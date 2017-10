Atacante de Nueva York gritó "allahu akbar": Oficial

NUEVA YORK, EU(AP)

Un oficial declaró que los testigos le dijeron a la policía que el hombre que condujo un camión alquilado y atropelló a varias personas en la ciudad de Nueva York, matando a ocho, gritó "allahu akbar".



El funcionario estaba familiarizado con la investigación, pero no estaba autorizado a hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.



Al comisionado de policía, James O'Neill, se le preguntó en una conferencia de prensa si el sospechoso gritó la frase, lo que significa "Dios es bueno" en árabe.



O'Neill respondió: "Sí. Él hizo una declaración cuando salió del vehículo ", aunque se negó a dar más detalles.



O'Neill declaró que el método de ataque y la declaración del sospechoso permitieron a los funcionarios "etiquetar esto como un evento terrorista".



Informó que el hombre de 29 años entró en el carril ciclista y condujo hacia el Sur, golpeando a peatones y ciclistas. Luego chocó contra un autobús escolar y lesionó al menos a dos adultos.



Señaló que el hombre salió del vehículo blandiendo una pistola de paintball y una pistola de perdigones.



Luego, un oficial de policía le disparó en el abdomen y ahora está hospitalizado.