FBI investiga atropellamiento en Manhattan como acto terrorista

Varias personas murieron y alrededor de 9 resultaron heridas este martes en Nueva York después de que un vehículo se estrelló contra una vía para peatones y ciclistas en el Bajo Manhattan, dijo la policía.



"El vehículo golpeó a varias personas en el trayecto", dijo la Policía de Nueva York en su cuenta en Twitter. "El vehículo impactó hacia el sur golpeando otro vehículo. El sospechoso salió del vehículo exhibiendo armas de fuego falsas y recibió disparos del Departamento de Policía de Nueva York", agregó.



La policía de Nueva York informó hoy que un vehículo atropelló a una multitud en Manhattan, dejando "varios muertos y numerosos heridos".



Medios locales apuntan que habría varios heridos. ​Un funcionario policial dijo que había informes de que varias personas habían muerto. De cuerdo con la agencia Associated Press, que consultó una fuente policial, habría al menos 6 muertos y 9 heridos.



Aunque las autoridades locales no han llamado el hecho como acto terrorista, el FBI ya investiga el hecho como un posible atentado.



Se teme que este pueda ser un ataque terrorista dado la similitud con actos de este tipo en Europa, pero las autoridades no han especificado si es investigado como un acto terrorista.



Las autoridades reportaron que el único sospechoso del incidente ya fue detenido y pidieron a la población evitar el área de West St., desde el cruce con la calle Barclay hasta la calle Christopher.



Informes en Twitter indicaron que la gente escuchó disparos y un testigo dijo que un autobús escolar había sido dañado.



El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ya fue informado sobre el incidente y se dirige al lugar.