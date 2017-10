Conductor arrolla a varias personas en Nueva York; reportan muertos

NUEVA YORK, EU(AP)

ÚLTIMA HORA | VIDEO - Un tiroteo y un atropello en el centro de Manhattan deja al menos 5 heridos.

Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/eslYAjFmtC — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 31 de octubre de 2017

Policía y testigos dicen que un automovilista condujo por un concurrido carril de bicicleta cerca del monumento al World Trade Center y golpeó a varias personas, luego salió del vehículo gritando y disparando algo que parecía ser un arma de fuego.Un fotógrafo de The Associated Press en la escena dijo que vio al menos dos cuerpos yaciendo inmóviles en la calle.El Departamento de Policía de Nueva York publicó en su cuenta de Twitter que una persona estaba bajo custodia. El departamento señaló que no está claro si alguien recibió un disparo.Un hombre que viajaba en un Uber a lo largo de la autopista West Side, cerca de la calle Chambers, informó que vio a varias personas sangrando en el suelo después de que un arrolló golpeó a varias personas.Un testigo dijo que el camión también chocó con un pequeño autobús y otro vehículo.