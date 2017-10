Juez cita a Puigdemont y a su gabinete

MADRID, España(AP )

Un juez citó al ex presidente catalán cesado, Carles Puigdemont y a su gabinete, acusados de sedición y rebelión.El ex presidente de la Generalitat aseguró hoy que "nunca" abandonará el Gobierno de Cataluña, dijo que acepta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sus resultados, y pidió al Gobierno que haga lo mismo.Agregó que hoy no se encuentra en Bruselas para solicitar asilo político a las autoridades belgas, sino por "libertad y seguridad"."No estoy aquí para pedir asilo político. Estoy aquí en Bruselas como capital de Europa. No se trata de política belga. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad", afirmó Puigdemont durante una rueda de prensa.