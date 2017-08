Hombre mata a agente de policía en California

SACRAMENTO, California(AP )

Un hombre mató a un agente del orden e hirió a otros dos al dispararles con un fusil de alta potencia a través de la puerta del hotel donde se estaba hospedando. El sospechoso luego saltó por el balcón y fue capturado minutos después tras una breve persecución policial.



Las autoridades capturaron al agresor el miércoles, después de que chocó. Estaba herido y tenía un fusil y un cargador de gran capacidad, que están prohibidos en California, dijo el sargento del policía Tony Turnbull.



Los huéspedes del hotel se quedaron dentro de sus habitaciones durante gran parte del día, mientras la policía aseguró el área de manera metódica y confirmó que no había más agresores en el hotel.



El agente Robert French, quien tenía 21 años en la comisaría del condado de Sacramento, murió de un impacto de bala en un costado del torso, dijo el comisario Scott Jones. No se revelaron los nombres de los agentes heridos. Jones dijo que fueron llevados a un hospital y se prevé que sobrevivan.



El ataque ocurrió cuando los agentes realizaban una investigación de rutina, un caso de robo de autos que involucraba a agentes de varias agencias. Los investigadores sospechaban que una red de robo de autos operaba desde el hotel Ramada Inn, en un vecindario de Sacramento.



Antes, las autoridades habían arrestado en Elk Grove, al sur de Sacramento, a dos mujeres en un vehículo robado tras una persecución de 32 kilómetros (20 millas). Las autoridades averiguaron que se estaban hospedando en un cuarto en el Ramada Inn.



No está claro por qué los sospechosos respondieron tan agresivamente cuando llegó la policía, dijo Turnbull.