"Es la segunda vez que pierdo todo, me iré de Houston", dice hispana

HOUSTON, Texas(SUN)

El agua comenzó a entrar a la planta baja de la casa, había llovido por más de 30 horas y Dee García, quien vive en Houston desde hace 20 años, no sabía qué hacer. Fue hasta que su hija llegó a rescatarlos en una lancha, que ella y su esposo Ed se dieron cuenta de la gravedad de la situación por el paso de la tormenta “Harvey”.



Mientras se alejaban de su hogar, con el motor del bote resonando entre las calles, Dee pensaba en los muebles arruinados, los autos bajo el agua, la incertidumbre de no saber si regresaría a casa, y la fuerte sensación de que todo eso ya lo había vivido antes.



SIN HOGAR, PERO AGRADECIDA



“Perder todo lo que posees es muy duro, pero es sólo algo material, hubo personas que perdieron a sus seres queridos. Sin embargo, ya viví esto mismo con Allison (2001), lo perdí todo y tuve que empezar de cero. Esta vez me iré de Houston, ya pasé por esto dos veces y creo que hemos tenido suficiente”, relata Dee a EL UNIVERSAL desde la casa de su hija, que se salvó de la desastrosa inundación dejada por la tormenta en su paso por Texas.



Pese a la pérdida, García asegura que está agradecida porque ella y su familia lograron ponerse a salvo.



“Donde estamos ahora estamos seguros. Contamos con todos los servicios, sólo la electricidad comenzó a fallar desde el martes, pero estamos usando un generador, así que estamos bien. La comida tampoco ha sido un problema por el momento”, detalla.



Dee relata que una de las cosas más trágicas que han ocurrido en Houston por las inundaciones es la muerte de seis miembros de una familia, cuyo vehículo fue arrastrado por el agua. “El padre alcanzó a salir por una ventana, pero dos personas mayores y cuatro niños no lo lograron y él tuvo que ver cómo la corriente se llevaba el vehículo. Hoy vi en las noticias que los equipos de rescate hallaron los cuerpos de los seis dentro de la camioneta, se ahogaron. Es muy triste”, relata.



La poderosa tormenta ha dejado al menos 23 personas muertas, entre ellas, la familia mencionada por García, además de una madre que murió al intentar sacar a su hija de 18 meses de una inundación, una pareja de adultos mayores que se ahogó en el cauce de un arroyo, entre otras.



La mujer asegura que la gente en Houston “tiene miedo y ha sufrido mucho. Han sido muchas tragedias, Vivir algo así es una experiencia horrible, no se lo deseo a nadie, pero pese a las pérdidas, agradezco estar viva”.



A pesar del caos y la tragedia, son muchas las muestras de apoyo y solidaridad que los texanos han tenido entre ellos. “Hay decenas de botes yendo de un lado a otro, sacando a la gente. Hay muchas personas que ya tenían botes y que está ayudando en la evacuación. Cualquiera puede ser voluntario en las labores de rescate, me parece que necesitan toda la ayuda posible”, asegura Dee.



EMPEZAR DE CERO… OTRA VEZ



García afirma que no espera regresar pronto a su casa, pues las inundaciones aún son muy graves y el nivel del agua disminuye muy lentamente. “No tengo esperanzas de encontrar nada, la inundación ya era muy grave cuando nos rescataron y es muy probable que el agua ya haya llegado al segundo piso y arruinado todo lo que tenemos”, lamenta.



Y la pérdida es general, pues según cálculos de la empresa de meteorología AccuWeather, el impacto en la economía por la tormenta será de al menos 160 mil millones de dólares, un 0.8% del PIB de Estados Unidos.



La mujer señala que, tras haber vivido dos inundaciones, buscará establecerse en otra ciudad. “No sabemos aún a donde iremos”, detalla, “mi esposo es veterano y tiene diabetes por lo que tenemos que estar cerca de un buen hospital, pero ya veremos. Habrá que empezar de nuevo”.