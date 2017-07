EU y Norcorea deben buscar la paz, dice China

NACIONES UNIDAS(AP )

Estados Unidos y Corea del Norte tienen la “responsabilidad primordial” de reducir las tensiones y negociar la paz para la Península Coreana, no China, dijo el lunes el embajador de Beijing en la ONU.



Si Washington y Pyongyang rehúsan disminuir las tensiones y sostener nuevas conversaciones como lo exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, “entonces la capacidad de China no importa y los esfuerzos que haga no redituarán resultados en la práctica, porque todo depende de las dos partes principales”, afirmó el diplomático Liu Jieyi.



El gobierno del presidente Donald Trump ha acusado a Beijing de no hacer nada para frenar los programas de desarrollo nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte, y advirtió de posibles represalias económicas contra China, con la que la nación del Noreste asiático efectúa el 90% de su comercio exterior.



En referencia a Estados Unidos y Corea del Norte, Liu señaló que en lugar de acatar los exhortos del Consejo de Seguridad de disminuir las tensiones y reanudar las negociaciones hexa-partitas, las tensiones se han intensificado como resultado de las nuevas pruebas de misiles, las declaraciones de que “todas las opciones están sobre la mesa” y el despliegue del sistema antimisiles estadounidense THAAD.



En una crítica dirigida específicamente contra Estados Unidos, el embajador chino dijo que las sanciones unilaterales y las “condiciones presentadas para iniciar el diálogo” con Pyongyang obstaculizan la puesta en marcha de las resoluciones del Consejo de Seguridad.



El gobierno de Trump ha declarado que todas las opciones, incluido un ataque militar específico, están sobre la mesa para impedir que Corea del Norte suponga una amenaza contra Estados Unidos y sus aliados en la región.



Sin embargo, un ataque preventivo es improbable, según funcionarios estadounidenses, y Washington aplica una estrategia de presión contra Pyongyang mediante nuevas sanciones unilaterales al tiempo que exhorta a China a que haga efectiva su influencia con Corea del Norte.



Las dos pruebas exitosas más recientes que efectuó Pyongyang de misiles balísticos intercontinentales aumentaron el apremio de Washington para frenar los intentos de Pyongyang tendentes a dominar el complejo proceso de instalar una ojiva nuclear en un cohete capaz de alcanzar territorio de Estados Unidos.