EU: Tiroteo en California deja un muerto y dos agentes heridos

LOS BAÑOS, California(AP )

Un hombre que ingresó por la fuerza el lunes en el domicilio de su esposa de la que estaba separado murió y dos agentes resultaron heridos tras un tiroteo dentro de la vivienda, en la localidad agrícola de Los Baños en California, dijo la policía.



Los agentes estaban estables en hospitales de la zona de Modesto, según el jefe de la policía de Los Baños, Gary Brizzee.



Los policías y el hombre, de 39 años, fueron trasladados en helicóptero a hospitales desde la pequeña localidad agrícola del valle de San Joaquín.



La hija del hombre, que no ha sido identificado, llamó a las autoridades poco después de las 06:00 del lunes para reportar que vio como su padre entraba a la vivienda familiar por una ventana, señaló Brizee.



Un agente ingresó en la casa y pidió al hombre, que estaba de pie en la cocina cerca de la puerta principal, que saliera para poder conversar. El sospechoso se negó e inició una discusión y ambos comenzaron a forcejear, relató el jefe policial.



Durante la pelea, el agente utilizó su arma aturdidora pero el hombre se quitó los electrodos y continuó oponiendo resistencia. Un segundo agente llegó, los tres se enfrascaron en un forcejeo al intentar reducir al sospechoso y fue entonces cuando recibieron los disparos, dijo Brizzee.



El primer oficial que acudió al apartamento, que llevaba un año en el cuerpo, fue baleado una vez en la parte superior del torso. El segundo agente, con seis años de experiencia, tenía heridas de bala en la parte inferior de la pierna, el torso y la cabeza, señaló el responsable policial.



El jefe policial no precisó si el hombre tenía su propia pistola o si logró quitársela a alguno de los agentes. No abundó en otros detalles apuntando que hay una investigación en marcha.