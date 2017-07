El libre tránsito desde la UE termina en 2019: Gran Bretaña

LONDRES, Inglaterra(AP)

El libre tránsito de personas desde países de la Unión Europea hacia Gran Bretaña terminará cuando el Reino Unido se vaya del bloque en marzo del 2019, dijo la oficina de la primera ministra Theresa May, aunque el mismo gobierno reconoce que se desconoce qué arreglos migratorios habrá después de eso.



El portavoz del gobierno James Slack dijo que “otros elementos del sistema migratorio posterior al Brexit serán presentados en el debido tiempo”.



“Sería un error especular en qué podría consistir el libre movimiento o sugerir que seguirá como hasta ahora”, agregó.



El gobierno de May está dividido por el tema de la salida británica de la UE y los ministros han enviado señales encontradas sobre la futura relación con el bloque.



El gobierno dice que Gran Bretaña se irá del mercado comunitario y de la unión fronteriza, lo que pondrá fin al libre movimiento entre naciones de la UE. Pero las autoridades también han dicho que los cambios _que tendrán enormes implicaciones económicas_ no serán de la noche a la mañana.



La semana pasada el jefe del Tesoro Philip Hammond declaró que Gran Bretaña acatará algunas normas de la UE hasta tres años después del 2019, sugiriendo que continuará alguna forma de libre tránsito para ayudar a las empresas a evitar “el precipicio”.



Hammond es uno de varios ministros que están a favor de buscar un “Brexit suave” para minimizar el impacto económico de salir de la UE.



Pero el secretario de Comercio Liam Fox _quien está totalmente a favor del Brexit_ dijo que el gabinete no ha acordado una política migratoria para después del Brexit. “No he estado involucrado en ninguna discusión sobre eso”, dijo Fox al Sunday Times.