Gobierno y oposición no logran consenso en Venezuela

SANTO DOMINGO(AP)

Los representantes del gobierno y la oposición de Venezuela comenzarán consultas en Caracas sobre los avances de la negociación que realizan en Santo Domingo y sobre aspectos en los que aún no logran consenso, informaron ambas partes.



El presidente dominicano Danilo Medina, quien ha fungido como mediador, explicó que al término de tres días de discusiones “sólo queda un asunto pendiente”, pero se abstuvo de revelar detalles. Explicó que ese tema “debe ser discutido en Caracas”.



Ambas delegaciones discutirán en Venezuela los avances de la negociación antes de volver a reunirse en Santo Domingo, de forma tentativa, el próximo lunes.



“Es un día para buenas noticias”, aseguró el ministro de Comunicación y jefe de la delegación del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, al insistir en que ha habido grandes avances. El funcionario había asegurado desde la víspera que ya sólo quedaban pendientes dos aspectos de uno de los seis grandes temas de la agenda de negociación.



Sin embargo, la oposición se mostró menos entusiasta. “El día de hoy no hay un acuerdo que podamos mostrar porque, a pesar de que hay avances en algunos de los temas, no todos los temas han podido ser cerrados”, dijo en conferencia de prensa Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia y vocero de la oposición.



Más tarde, en un acto de gobierno en Caracas, el presidente Nicolás Maduro saludó la firma de un acta en la que están plasmados los puntos que ya han sido resueltos en las conversaciones en la capital dominicana, destacando que faltan algunos puntos por definir.



Indicó que espera que en un plazo de 72 horas los venezolanos puedan celebrar la firma de un acuerdo de paz, armonía y convivencia.



Lamentó, empero, que el jefe de la delegación opositora hubiese tratado de negar que existan puntos donde ya existe acuerdo.



Ambas partes comenzaron en diciembre una negociación formal en Santo Domingo con la mediación de Medina, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y la asistencia como observadores de representantes de Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vigente y las Granadinas.



La última ronda de negociaciones se realizó en medio de las críticas de la oposición y de varios países contra la reciente decisión de la Asamblea Nacional Constituyente --un órgano oficialista-- de adelantar las elecciones presidenciales para antes de mayo y de la negativa del Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el gobierno, de que la Mesa de la Unidad Democrática asista a la contienda con un candidato único.



Como parte de las negociaciones, la oposición reclama la reforma del Consejo Nacional Electoral, el cronograma para los comicios y garantías de transparencia, así como la liberación de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario para atender la escasez de alimentos y medicinas.



El gobierno, por su parte, exige el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y el repudio a las sanciones económicas internacionales.



El empresario y asesor de la delegación de la oposición Jorge Roig escribió en su cuenta en Twitter que los avances en la negoción se han dado en “puntos no esenciales” mientras que las garantías y condiciones electorales aún están pendientes y podrían ser discutidas el próximo lunes. Considero que la falta de acuerdo se debe a la "intransigencia del gobierno en aspectos fundamentales intenta cerrar la vía electoral".



Estados Unidos había exhortado la víspera al gobierno venezolano a que permita la participación de la coalición opositora en las próximas elecciones presidenciales y que reformara el Consejo Nacional Electoral.



El gobierno de Washington emitió su mensaje a través de la cuenta en Twitter de su embajada en Caracas luego de que el presidente Nicolás Maduro denunciara supuestas presiones del Departamento de Estado para boicotear las negociaciones en la capital dominicana.



En Washington, el embajador colombiano Camilo Reyes dijo el miércoles a periodistas que el presidente Juan Manuel Santos aprovechará la visita del secretario de Estado Rex Tillerson el próximo 6 de febrero para pedirle a la comunidad internacional que reconozca lo que él calificó de “crisis humanitaria”.



Reyes dijo que Colombia ha acogido medio millón de venezolanos durante los últimos 14 meses y que el flujo migratorio también lo están sintiendo Brasil y Ecuador.



Tillerson visitará Bogotá durante su primera gira latinoamericana, que lo llevará además a México, Argentina, Perú y Jamaica del 1 al 7 de febrero.