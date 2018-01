Encuentran a 77 inmigrantes adentro de camión en California

BOULEVARD, California(AP)

Setenta y siete personas que ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal fueron encontradas atestadas en un camión cerca de la frontera de California con México bajo un calor sofocante, y el conductor fue encausado por transportar a personas para obtener un beneficio económico, informaron las autoridades.



Cinco menores estaban entre las personas que fueron halladas en el compartimiento de carga de un camión que estaba pintado de café para asemejarse a un vehículo del servicio de mensajería UPS, de acuerdo con las autoridades.



La Patrulla de Caminos de California detuvo al camión debido a que no tenía placas y estaba zigzagueando sobre una autopista de la pequeña y desértica comunidad de Boulevard, en el condado de San Diego, a 8 kilómetros (5 millas) de distancia de la frontera.



Un agente de la Patrulla Fronteriza que pasaba por la zona se detuvo y le ofreció su ayuda al elemento de la patrulla de caminos, indicó el periódico The San Diego Union-Tribune, citando una denuncia penal.



Cuando el agente se acercó, vio que el camión tenía la presión de aire muy baja en las ruedas. El agente “podía percibir el olor corporal mezclado con un distintivo tipo de jabón fuerte que se usa en México”, de acuerdo con la denuncia penal presentada el martes.



Los documentos indicaron que el conductor le dio permiso al agente de abrir el camión.

Dentro del vehículo, el agente vio a un grupo de personas paradas hombro con hombro que sudaban en la zona de carga, según la querella, la cual indicó que los individuos eran de México y que algunos de ellos confesaron que habían entrado al país de forma ilegal.



El conductor, identificado como Shawn Lee Seiler, dijo que era un ciudadano estadounidense y “declaró que era un traficante de extranjeros” y que esperaba cobrar 100 dólares por inmigrante, señalaron los documentos.



A Seiler le habían dicho que transportaría a 50 personas en el camión rumbo a San Diego y que estaba sorprendido cuando supo que eran 77.



El conductor y otros dos hombres que anteriormente habían sido deportados a México fueron encausados el martes en un tribunal federal de San Diego por transportar “algunos extranjeros” para obtener un beneficio financiero. A los dos hombres también se les levantaron cargos de haber sido deportados y estar en el territorio estadounidense de forma ilegal.



Los mensajes enviados a la abogada de oficio de Seiler, Nancy Bryn Rosenfeld, no han sido respondidos.



Un caso similar ocurrió la semana pasada en Texas, cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a 76 inmigrantes, incluidos 13 menores, en un camión de carga con remolque.



Los inmigrantes eran de México y de Centroamérica, y fueron hallados cuando el vehículo se detuvo en un punto de control fronterizo a unos 56 kilómetros (35 millas) al Norte de Laredo, Texas.



Las organizaciones de contrabando “ven a esas personas como simples mercancías sin importar su seguridad”, aseveró el lunes Gabriel Acosta, asistente del agente jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Laredo.