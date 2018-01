Atacan la casa del exvicepresidente Kalonzo Musyoka en Kenia

NAIROBI, Kenia (AP)

Un día después de la falsa investidura del líder opositor Raila Odinga, el ex vicepresidente de Kenia, Kalonzo Musyoka, dijo que este miércoles habían disparado contra su casa y lanzado una granada, en lo que calificó como “un intento de asesinato”.



Además, las emisiones de tres de las televisoras más importantes de Kenia continuaban suspendidas por el gobierno y se informó un primer arresto en la investigación de las autoridades contra los “conspiradores” del evento de Odinga.



Musyoka contó a The Associated Press que el ataque ocurrió horas después de que le retiraran a su cuerpo de seguridad policial y le impidieran asistir a la ceremonia de Odinga el martes, la cual fue realizada para protestar contra el nuevo mandato del ganador oficial de las elecciones Uhuru Kenyatta, luego de meses de violencia y disputas electorales. Muskoya iba a ser el segundo al mando de Odinga cuando el líder de la oposición se declaró a sí mismo “el presidente del pueblo”.



Charles Owino, portavoz de la policía, confirmó que una granada había sido arrojada a la casa de Musyoka, ubicada en los suburbios de Karen, en la capital Nairobi, y que habían disparado con un rifle en dos ocasiones.



“El motivo fue claramente político”, dijo Musyoka y describió el incidente ocurrido a la 1:00 horas como “perturbador”. Expresó que se había sentido vulnerable luego de que le quitaran su cuerpo de seguridad y que había contratado a una firma de seguridad privada. “Sabía que éramos vulnerables pero no pensé que fueran a atacar tan rápido”.



Nadie resultó herido. Musyoka indicó que la firma de seguridad privada se estacionó frente a la puerta de su residencia y que probablemente hayan disuadido a los atacantes de entrar a su hogar.



El ministro del Interior de Kenia, Fred Matiangi, anunció que iban a lanzar una investigación dirigida a los “conspiradores y facilitadores” del evento del martes. El gobierno declaró ilegal al Movimiento de Resistencia Nacional y Matiangi lo declaró un grupo del crimen organizado. Formar parte de un grupo de ese tipo podría conllevar al encarcelamiento hasta por 10 años bajo la ley de Kenia.



“No es un partido político. Es un grupo de individuos que se basan en el caos y la anarquía”, señaló el ministro del Interior.



Poco después, el abogado de un hombre que estaba vestido como juez y estuvo al lado de Odinga durante la ceremonia, informó que su cliente había sido detenido. Peter Kaluma dijo que el abogado y legislador de la oposición T.J. Kajwang había sido llevado al departamento de investigaciones criminales de Nairobi para ser interrogado.