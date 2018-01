Líder de grupo hispano, criticado por carta a Trump

NUEVO MÉXICO, EU(El Universal)

El líder de la organización defensora de los derechos civiles de los latinos más vieja de Estados Unidos enfrenta fuertes críticas por respaldar la propuesta migratoria del presidente Donald Trump, que incluye el levantamiento de un muro fronterizo.



Roger Rocha, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Estados Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) le escribió a Trump esta semana para decirle que la organización estaría a favor de su plan de un muro fronterizo a cambio de protección para los jóvenes migrantes que fueron traídos ilegalmente al país durante su infancia.



“Los cuatro pilares que ha delineado, (seguridad fronteriza; legalización del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA; protección del núcleo familiar y la eliminación de la lotería de visas) son elementos que LULAC puede respaldar si permanecen dentro del marco actual que usted ha propuesto”, escribió Rocha en una carta con fecha del 28 de enero. “Lo exhorto a mantenerse comprometido con sus propuestas a fin de evitar que el Congreso presente variantes”.



Pero el respaldo del grupo al muro fronterizo y las nuevas restricciones a la inmigración legal generaron fuertes críticas de parte de los miembros de la organización y activistas de todo el país, quienes afirman que dichas políticas perjudicarían a los hispanos.



“Como todos los demás, me gustaría que el Congreso encontrara una solución permanente para los estudiantes de DACA”, dijo el miembro de LULAC, Ralph Arellanes, de Albuquerque, al referirse al programa creado durante el gobierno de Barack Obama. “Pero el muro... no es el mensaje que quieres enviar”.



En redes sociales, miembros de la agrupación y activistas arremetieron contra Rocha por su carta y respaldo a un plan que muchos ven como racista.



Rudy Acuña, renombrado historiador y autor de “Occupied America: A History of Chicanos”, dijo que la misiva de Rocha era una “traición absoluta” y llamó a los miembros de organizaciones latinas a levantar la voz.



“(Rocha) ni siquiera conoce las bases de la inmigración y está aplaudiendo a Trump”, escribió Acuña en su página de Facebook.



La directora de LULAC en el estado de Washington, Diana Perez, dijo que la carta de Rocha no fue aprobada ni revisada por algún miembro de la junta nacional antes de ser enviada.



“Estamos trabajando juntos para atender esta desafortunada situación y permanecer unidos como una organización por los derechos civiles con un propósito y dirección claros”, comentó Pérez en un comunicado.



Rocha, de Laredo, Texas, dijo que su grupo ha estado trabajando para ayudar a encontrar una solución que proteja a los miles de jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país durante su infancia.



“Le ofrecimos al presidente algunas sugerencias y cuando presentó su plan era similar a lo que propusimos”, declaró Rocha.