Alabama: Acusan a mujer de matar a tiros a su propio hijo durante una pelea doméstica

Las autoridades informaron que una mujer de 55 años mató a tiros a su hijo de 23 años en Alabama durante una disputa doméstica.El alguacil del condado de Lee, Jay Jones, declaró que los agentes respondieron a los informes de disparos el martes en la estación Smiths y encontraron a Robert Lee Woods Jr. con dos heridas de bala.Jones dice que los agentes identificaron al tirador como la madre de Woods. Ella estaba en la casa cuando llegaron los agentes. Los investigadores están entrevistando a ella y a otras personas y no han presentado cargos.Jones dice que los investigadores están investigando disturbios previos en el hogar.El cuerpo de Woods será transportado a la oficina forense del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama en Montgomery para un examen post-mortem.Smiths Station está a unos 16 kilómetros de Columbus, Georgia.