EU: Tren con docenas de legisladores republicanos impacta camión

Un tren que transportaba a docenas de legisladores republicanos a un retiro del partido en Virginia Occidental golpeó el miércoles un camión de basura al Sur de Charlottesville, Virginia, dijeron legisladores.No se sabe si algún legislador resultó herido en el accidente."Estamos bien, pero nuestro tren chocó contra un camión de basura. Los miembros con capacitación médica están ayudando a los conductores del camión ", escribió en Twitter el representante Greg Walden, republicano de Oregón.Un asistente del GOP dijo que el tren se descarriló parcialmente.El representante republicano de Oklahoma, Tom Cole, señaló que una persona en el camión puedo haber resultado gravemente herida.Cole informó que no sabe si hay algún lesionado en el tren. Un asistente republicano que habló bajo condición de anonimato dio a conocer que ningún legislador resultó herido.Cole dijo que cree que el accidente ocurrió al Sur de Charlottesville, Virginia.El tren se dirigía al resort Greenbrier en White Sulphur Springs para un retiro de tres días sobre asuntos a tratar con el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence.El representante Bradley Byrne, republicano por Alabama, tuiteó: "El tren que transportaba miembros republicanos a nuestro retiro tuvo una colisión, pero Rebecca y yo estamos bien. La seguridad y los médicos a bordo ayudan a proteger la escena y a tratar lesiones".