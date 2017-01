Diputado argentino pide construir un muro con Bolivia

BUENOS AIRES, Argentina(GH)

Alfredo Olmedo, diputado independiente argentino, ha solicitado al presidente de la nación, Mauricio Macri, que se construya un muro en la frontera entre ese país y Bolivia, tal como el que ha propuesto el presidente norteamericano, Donald Trump, con México."Yo conozco la frontera y muy bien, hay que hacer un muro", aseguró Olmedo,” "por eso pasa la droga, la trata de personas y las cosas que pasan". "Estoy de acuerdo 100% con Trump", señaló el legislador.Según el diario El País , Argentina tiene ya un pequeño muro con Paraguay, el cual es de cinco metros de alto y 1,3 kilómetros de largo, la barrera, hecha de hormigón y construida en 2015, obliga a dar un rodeo a los peatones que desean cruzar desde la ciudad argentina de Posadas a la paraguaya Encarnación.Bajo el argumento de que existe mayor injerencia de extranjeros en narcotráfico y delitos vinculados, el gobierno argentino estableció el lunes un nuevo mecanismo para acelerar los plazos de su expulsión del país, aún sin condena firme, además de endurecer los requisitos para su ingreso y permanencia en la nación.A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri instrumentó una serie de reformas a la ley migratoria de 2003, entre ellas "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".Este mecanismo permite expulsar al extranjero en un plazo no mayor a los 30 días una vez dictada la medida, aun cuando el afectado no haya recibido una condena firme tanto en Argentina como en el exterior "en delitos de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, e inversiones en actividades ilícitas o delitos que merezcan pena privativa de la libertad para la legislación argentina".La medida también se aplica a extranjeros con residencia, cualquiera que sea su tipo u antigüedad.El gobierno sostuvo que "ante recientes hechos de criminalidad organizada" las autoridades chocaron con un "complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación" para expulsar a un extranjero.Este endurecimiento de la política migratoria de Argentina, con una larga tradición de "brazos abiertos" para los extranjeros, busca dar respuesta al reclamo social contra la inseguridad y el aumento del narcotráfico que se atribuyen en parte al fácil ingreso de foráneos con antecedentes penales, justo en un año en el que Macri enfrentará su primer test electoral con las elecciones legislativas de medio término."Al igual que el gobierno de (Donald) Trump, Macri está criminalizando la inmigración por decretos ejecutivos que modifican normativas nacionales y compromisos internacionales ya asumidos", afirmó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980 y miembro del Servicio de Paz y Justicia, en declaraciones a The Associated Press.