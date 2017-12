Trump tuitea apoyando a las protestas en Irán

TEHERÁN, Irán(AP )

Varias protestas espontáneas por el alza de precios tomaron las calles de Teherán el sábado, con estudiantes universitarios y otros grupos coreando lemas contra el gobierno iraní, horas después de que unas 4 mil personas, partidarias de la línea dura de las autoridades, celebraran su propia manifestación en apoyo al clero de la República Islámica.Las manifestaciones parecen ser las más grandes que han afectado a Irán desde las protestas que siguieron a las controvertidas elecciones presidenciales de 2009.Miles de personas ya han tomado las calles de las ciudades de todo Irán, comenzando el jueves en Mashhad, la segunda ciudad más grande del país y un lugar sagrado para los peregrinos chiíes.A las protestas en la capital iraní se sumó el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Twitter.Eso aparentemente forzó a la televisión estatal a romper el silencio, reconociendo que no había reportado sobre las protestas antigubernamentales por órdenes de los funcionarios de seguridad.Temprano el sábado, Trump tuiteó su apoyo a las protestas."Hay muchos informes de protestas pacíficas de ciudadanos iraníes, hartos de la corrupción del régimen y del derroche de la riqueza nacional para financiar el terrorismo en el extranjero", escribió."El gobierno iraní debe respetar los derechos de su pueblo, incluido el derecho a expresarse ¡El mundo está mirando! #IránProtesta".Horas después, la televisión estatal dijo: "Los grupos contrarrevolucionarios y los medios de comunicación extranjeros continúan sus intentos organizados para abusar de los problemas económicos y de sustento de la población y sus demandas legítimas a fin de que efectúen reuniones ilegales y que posiblemente se caiga en el caos".Los manifestantes en Teherán que corearon lemas el sábado contra altos funcionarios del gobierno también hicieron otras declaraciones políticas, según la agencia semioficial de noticias Fars.Cientos de estudiantes y otras personas se unieron a una nueva protesta contra la crisis económica en la Universidad de Teherán. La policía antidisturbios se congregó a las puertas de la escuela mientras cerraban los caminos circundantes.Fars agregó que las protestas del viernes también afectaron a la ciudad de Qom, el centro más importante del mundo para los eruditos del islamismo chií y hogar de un importante santuario chií.En los últimos dos días también ha habido protestas no autorizadas en todo el país. Los funcionarios han dicho que han sido detenidos cerca de 50 manifestantes.En la marcha a favor del gobierno del sábado, el manifestante Ali Ahmadi, de 27 años, culpó a Estados Unidos por todos los problemas económicos de Irán.Los precios de varios artículos, como el huevo, se han elevado hasta en 40% en los últimos días, y los granjeros culpan del aumento al incremento del precio de los piensos importados.Las aves domésticas son una parte importante de la dieta de muchos de los 80 millones de habitantes de Irán, y alzas anteriores han causado problemas políticos a sus líderes en varios periodos tras la revolución islámica de 1979.La ola reciente de protestas, que inició el miércoles, ejerce presión al presidente Hassan Rouhani mientras el acuerdo nuclear que alcanzó con varias potencias, entre ellas Estados Unidos, sigue en riesgo.La economía iraní ha mejorado desde que el acuerdo internacional alcanzado en 2015 retiró sanciones que pesaban sobre el país, pero los efectos positivos aún no llegan al pueblo iraní.