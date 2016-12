Explosión de bomba durante un combate de boxeo en Filipinas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al menos 10 personas murieron y otras 20 resultaron heridas por la deflagración anoche de una bomba detonada durante un combate de boxeo en la provincia central de Leyte, informó este jueves el portavoz de la presidencia de Filipinas.



Las autoridades militares que actúan en la región afirmaron que se trata de un artefacto explosivo de fabricación casera activado mediante un teléfono móvil mientras se celebrara el espectáculo de lucha, uno de los actos que marcan las fiestas patronales de la ciudad de Hilongos, donde tuvo lugar el ataque.



Un número no precisado de personas están siendo tratadas por heridas de gravedad.

El portavoz de la presidencia, Ernesto Abella, precisó que se ha abierto una investigación para aclarar los motivos y posibles autores de la explosión.



"Hasta este momento, la información inicial, pero no oficial, señala que no había informes de inteligencia sobre amenazas de bomba, ni nadie ha reclamado la autoría de la explosión", apuntó Abella al portal de noticias "Sun Star".



El pasado día 24, un grupo no identificado arrojó una granada contra un coche de la Policía apostado frente a una iglesia de la ciudad de Midsayap, en la sureña isla de Mindanao, durante la celebración de una misa que causó 13 heridos.



Varios grupos de radicales musulmanes actúan en la isla de Mindanao, donde la mayoría de la población profesa el islam en un país predominantemente católico, y exigen la independencia de la región del Gobierno de Manila.