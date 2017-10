Puigdemont y otros cinco ex consejeros buscan asilo en Bruselas

BARCELONA, España(AP)

El gobierno español informó el lunes que el ex presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, viajó a Bruselas.



El ex presidente de la Generalitat se encuentra en Bruselas junto a otros cinco miembros de su equipo, según ha trascendido este lunes horas después de que el fiscal General del Estado formalizara una querella contra él y todos los ex consejeros del Govern catalán por los delitos de rebelión, sedición y malversación.



La información fue proporcionada por un funcionario que pidió permanecer bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para ser nombrado públicamente.



Puigdemont fue uno de los varios funcionarios catalanes que fueron despedidos el sábado, cuando las autoridades del gobierno central en Madrid se hicieron cargo de los asuntos en la región del Noreste de España luego de que los legisladores catalanes votaron a favor de la independencia de la región el viernes.



El fiscal principal de España interpuso el lunes una demanda contra Puigdemont y otros miembros de su gabinete, en busca de cargos de rebelión, sedición y malversación, los cuales se castigan con un largo tiempo en prisión.



El secretario de Estado de Migración y Asilo belga Theo Francken dijo el fin de semana que “no sería poco realista” que Puigdemont solicite asilo.