EU está "en contacto" con Norcorea para evaluar posible diálogo

Estados Unidos ha abierto "canales de comunicación" con Corea del Norte y evalúa si el régimen de Kim Jong-Un está dispuesto a entablar conversaciones sobre su programa nuclear, declaró este sábado en Pekín el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.



Durante una visita a Pekín, el secretario de Estado norteamericano indicó que altos responsables estadounidenses están en contacto con Pyongyang, días después de que se produjera una verdadera escalada verbal de amenazas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong Un.



Washington no tiene lazos diplomáticos con el régimen norcoreano, y se ha apoyado en Pekín para presionar su vecino a través de sanciones.



Sin embargo, Tillerson aseguró que los diplomáticos estadounidenses no confían en China como un mediador y que son ellos mismos los que han hablado directamente a través de "nuestros propios canales".



"Preguntamos. Tenemos líneas de comunicación con Pyongyang, no estamos en una situación totalmente negra, tenemos dos, tres canales de comunicación abiertos", dijo.



"Podemos hablar con ellos, les hablamos", afirmó.



Estados Unidos no ha legislado para usar la fuerza para frenar los ensayos nucleares y de misiles de Pyongyang, pero la semana pasada Trump amenazó con "destruir totalmente" el país.



Aún así, responsables veteranos de Washington admiten en privado que la opción militar no se ve muy prometedora, puesto que Corea del Sur, aliado de Estados Unidos, está al alcance del arsenal del norte.