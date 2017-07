Camioneta arrolla a peatones en Los Ángeles; hay 6 heridos

LOS ÁNGELES, California(AP )

Un vehículo embistió contra un grupo de personas en una acera de Los Ángeles, lesionando a seis de ellas, informaron las autoridades el domingo.La vocera del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Margaret Stewart, dijo que el incidente fue reportado el domingo por la tarde en Pico Boulevard, en el área de Mid-Wilshire.Stewart agregó que cuatro personas fueron trasladadas al hospital; de momento se desconoce su estado de salud. Otras dos fueron hospitalizadas con lesiones que no ponen en riesgo sus vidas.Las imágenes de video de un helicóptero de noticias muestran a una camioneta tipo van de color blanco sobre la acera.Al parecer, el vehículo habría derribado una cerca blanca que rodeaba los asientos en el exterior del restaurante The Fish Spot.