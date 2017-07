Aumenta a siete los muertos en elección de Constituyente en Venezuela

CARACAS(AP)

La consulta electoral del domingo transcurría con escasa presencia de venezolanos en las urnas para escoger a los miembros de la Asamblea Constituyente mientras crecía la cifra de muertos y heridos a causa de protestas en las calles.



Por la tarde, la Fiscalía General confirmó las siguientes muertes: Ronald Ramírez Rosales, guardia nacional que recibió un disparo en un liceo militar del Táchira; Ángelo Méndez, de 28 años, y Eduardo Olave, de 39, tras ser heridos con armas de fuego en el estado occidental de Mérida; Luis Zambrano, de 43 años, quien falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza en la ciudad occidental de Barquisimeto, estado Lara; Ricardo Campos, opositor de 30 años que fue víctima de un tiro cuando dos policías dispararon contra una barricada en el estado oriental de Sucre, y dos adolescentes del Táchira, de 17 y 13 años.



Con estas muertes se eleva a al menos 122 la cifra global de fallecidos como producto de las manifestaciones desde hace 120 días y que han dejado casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos.



Cerca del mediodía, una motocicleta en la que se trasladaba un policía se incendió tras una explosión que ocurrió a un lado de la plaza Francia de Altamira, en Caracas, cuando fuerzas de seguridad dispersaban a decenas de manifestantes que protestaban contra la Constituyente. Tras la explosión y el incendio, siete policías resultaron heridos, según indicó la Fiscalía General.



Los incidentes empañaron la consulta electoral que había transcurrido con normalidad y escasa asistencia de electores, según constató The Associated Press en un recorrido por varios centros de votación de la capital.



El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, dijo a la prensa que en las últimas horas se habían registrado eventos focalizados en los estados occidentales de Mérida y Táchira, pero sostuvo que se resolvieron de manera inmediata.



Unos 19,4 millones de venezolanos podían participar en la votación que arrancó pasadas las seis de la mañana y que se extendería por al menos doce horas. El cierre de las mesas de votación se espera para las seis de la tarde hora local (2200 GMT) y al final de la jornada las autoridades del Consejo Nacional Electoral anunciarán los 545 constituyentes que resultaron electos.



Entre los primeros votantes estuvo el presidente Nicolás Maduro, quien de manera inusual acudió al amanecer a un centro electoral del oeste de Caracas. En anteriores procesos el mandatario había votado después del mediodía.



"Estoicamente aguantamos la campaña mundial. Estoicamente aguantamos la violencia terrorista y criminal", dijo Maduro al desestimar las presiones internas y los cuestionamientos internacionales que enfrentó su iniciativa. "Ojalá el mundo extienda sus brazos de respeto hacia nuestra patria", agregó.



A lo largo del día, los votantes expresaban opiniones contrastantes sobre el tema.



"Espero que a partir de mañana se dé un cambio. Que se mejoren las cosas. Es necesario que haya comida, que haya medicinas, que haya de todo", expresó Tibisay Marcano, una ama de casa de 55 años, mientras aguardaba en una fila para entrar a un centro de electoral de la populosa barriada pobre de Petare, en el este de la capital.



A pocos metros de un centro de votación del este de la ciudad, Javier Lemus, un vendedor callejero de alimentos de 40 años, se manifestó en contra de la reforma de la constitución y dijo que el gobierno en vez de dedicarse a la política debería concentrarse en que el “pueblo coma”.



Unos 5.500 candidatos, incluidos el vicepresidente del partido oficialista, el diputado Diosdado Cabello y la excanciller Delcy Rodríguez competirán en esta consulta para elegir 545 constituyentes. La oposición no presentó candidatos, lo que dejó abierto el camino para que el oficialismo domine la Asamblea.



Durante los últimos dos meses los opositores han intensificado las acciones de protesta para tratar de frenar la iniciativa de reescribir la carta magna impulsada por Maduro. Han alegado que lo consideran un "fraude constitucional" porque se hizo sin llamar previamente a un referendo consultivo como el realizado en 1999. De hecho, la alianza realizó el 16 de julio un simulacro de votación en el que 7,5 millones de venezolanos rechazaron el proceso.



Pese a las presiones internas y los llamados que hicieron varios países, entre ellos Estados Unidos, que abrió la posibilidad de aplicar sanciones económicas, Maduro siguió adelante con la iniciativa.