Putin ordena reducir personal de embajada de EU en Rusia

MOSCÚ, Rusia(AP)

El presidente ruso Vladimir Putin ordenó reducir en 755 personas el personal de la embajada estadounidense en Moscú como parte de represalias por las sanciones impuestas a Rusia.



Estados Unidos tiene hasta el primero de septiembre para cumplir la orden, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.



Explicó que el personal de la embajada y del consulado de Estados Unidos no puede pasar de 455, y que la medida se debe a que el Senado de Estados Unidos aprobó una nueva serie de sanciones contra Moscú.



No queda claro por ahora cómo serán reasignados los miembros del personal de la embajada estadounidense y de los tres consultados que Washington tiene en territorio ruso.



Putin informó en una entrevista televisada que ordenó la medida “porque pensé que era el momento de demostrar que este asunto no quedará sin respuesta”.