Miles marchan en todo EU para que Trump reúna a familias migrantes

PORTLAND, Oregon(AP )

Miles de personas se manifestaron en Estados Unidos, motivados por los informes de niños separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos, en ciudades principales y poblados pequeños, para exigir al gobierno del presidente Donald Trump reunir familias separadas.



Cientos de miles de personas podrían sumarse a más de 700 marchas en el país en ciudades amigables a los inmigrantes como Los Ángeles y Nueva York, hasta las conservadoras como Appalachia y Wyoming, bajo la consigna “Las familias deben estar juntas”.



Miles se vistieron en blanco y se reunieron la mañana del sábado bajo el calor abrasador en el parque Lafayette frente a la Casa Blanca en lo que se esperaba sería la protesta más grande del día.



“¿Qué sigue? ¿Campos de concentración?”, decía un letrero. “Me importa, ¿a ti?”, decía otro haciendo referencia a la chaqueta que la primera dama Melania Trump traía puesta cuando visitó a niños migrantes ante la indignación mundial por la política cero tolerancia que forzó la separación de más de dos mil niños de sus padres. Su chaqueta decía “Realmente no me importa, ¿a ti?” en la parte trasera, y ese mensaje se convirtió en un clamor en las manifestaciones del sábado.



“¡Nos importa!” gritaban los manifestantes afuera del Ayuntamiento en Dallas. Michelle Wentz, la organizadora, dijo que la oposición a la barbárica e inhumana” política parece haber cruzado líneas partidistas.



En la Ciudad de Nueva York, miles comenzaron a gritar “¡vergüenza!” y “¡cierren la detención!” antes de su marcha planeada a través el puente de Brooklyn.



Grupos más pequeños se reunieron en parques municipales y plazas principales en un total de 703 lugares en todos los estados del país, y las fotos rápidamente comenzaron a inundar las redes sociales.



Aunque varios de los participantes ya se han manifestado contra Trump, otros son nuevos en el activismo, incluso hay padres que dicen sentirse obligados a participar por los conmovedores informes de niños que han sido separados a la fuerza de sus familias al cruzar la frontera sin autorización. En Portland, Oregon, por ejemplo, varias madres amas de casa han organizado su primera protesta mientras cuidan a sus hijos pequeños.



“No soy radical, no soy activista”, dijo Kate Sharaf, coorganizadora en Portland. “Simplemente llegué a un punto en donde sentía que podía hacer más”. Sharaf y otras madres que organizaron la marcha esperan atraer a cinco mil personas.



Grupos defensores de inmigrantes dicen estar emocionados, y sorprendidos, de ver cómo gana terreno el tema entre aquellos no vinculados con la inmigración.



“Honestamente, estoy sorprendido. Literalmente nunca he visto a tantos estadounidenses presentarse a favor de los inmigrantes de esta forma”, dijo Jess Morales Rocketto, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que representa a niñeras, sirvientas y cuidadoras, muchas de ellas inmigrantes.



“Escuchamos una y otra vez, si fuera mi hijo, quisiera que alguien hiciera algo”.



Las manifestaciones serán financiadas por la Unión Americana de Libertades Civiles, MoveOn.org, Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y The Leadership Conference. Pero los organizadores locales se harán cargo de la planeación en el lugar, muchos de ellos son mujeres que se apoyan en redes informales.



Tyler Houlton, vocero del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, recibió bien el interés en el sistema inmigratorio y dijo que sólo el Congreso tiene el poder de cambiar la ley.

“Apreciamos que estos individuos hayan expresado su interés y preocupación ante el crítico tema de asegurar las fronteras de nuestro país y hacer cumplir nuestras leyes inmigratorias”, dijo Houlton. “Como hemos indicado antes, el departamento está frustrado por las desastrosas leyes inmigratorias de nuestro país y apoya la acción”.