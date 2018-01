Aprueba EU mayor protección federal a coral del Atlántico

PORTLAND, Maine(AP)

Reguladores de pesca federales aprobaron un acuerdo que aseguran expandirá la cantidad de hábitat coralino preservado en el Océano Atlántico y al mismo tiempo protegerá los intereses pesqueros.



El Consejo de Administración Pesquera de Nueva Inglaterra votó a favor de extender las protecciones coralinas en un área al sur de Georges Bank, que es una de las zonas de pesca comercial más importante del noreste del país. La decisión se da unos siete meses después de que el consejo aprobó protecciones para otra importante zona pesquera de Nueva Inglaterra, el Golfo de Maine.



Ambientalistas, reguladores y personas que viven de la pesca de especies como calamar, ostión y langosta han discutido la propuesta durante años. Las nuevas medidas significan una protección de más de 259 mil kilómetros cuadrados (100 mil millas cuadradas) de hábitat coralino, desde la frontera con Canadá hasta Florida, de acuerdo al grupo conservacionista Pew Charitable Trusts.



El consejo tenía la oportunidad de aprobar un plan de protección coralina más extenso, pero reculó después de que varios grupos pesqueros indicaron que sería injustamente perjudicial para la industria. Peter Auster, profesor emérito en investigación de ciencias marítimas de la Universidad de Connecticut, dijo que el consejo “tomó medidas en donde no se requerían” pero dejaron ir una oportunidad de establecer protecciones de mayor impacto para los corales”.



“En todas estas cuestiones, obtener algo siempre es mejor que no obtener nada”, subrayó. “Aún se podrían tomar acciones en el futuro”.



La preservación de los corales de lento crecimiento que habitan los cañones submarinos de Nueva Inglaterra ha sido durante años un tema de debate, y el interés en el mismo se aceleró hace algunos años cuando el entonces presidente Barack Obama planeó un monumento marino dedicado al rescate de los corales y la preservación de la biodiversidad oceánica. El Monumento Nacional Marino Northeast Canyons and Seamounts, creado en 2016, brinda protección a unos 13 mil kilómetros cuadrados (5 mil millas cuadradas) frente a las costas de Nueva Inglaterra, sin embargo enfrenta un futuro incierto debido a las impugnaciones legales y a una revisión por parte del gobierno del presidente republicano Donald Trump.