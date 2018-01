Tres muertos por choque de helicóptero en casa de California

NEWPORT BEACH, California(AP)

Tres personas murieron y dos resultaron lesionadas luego de que un helicóptero chocó contra una casa en el Sur de California al poco tiempo de haber despegado, informaron las autoridades.



El helicóptero de cuatro plazas Robinson R44 se estrelló alrededor de las 13:45 horas en una comunidad privada de la ciudad de Newport Beach, a unos 72 kilómetros (45 millas) al Sureste de Los Ángeles.



Los heridos fueron trasladados a hospitales, pero de momento no había detalles sobre su estado de salud.



El jefe de bomberos Chip Duncan confirmó las muertes y el número de heridos, pero no precisó sobre cuántos de los fallecidos iban a bordo del helicóptero.



La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) dijo que cuatro personas viajaban en el helicóptero.



Uno de los vecinos que escuchó el choque comentó a la televisora KCAL que vio al piloto acostado en el pasto con heridas pero con vida, y también a otras tres personas que estaban dentro de los restos del helicóptero.



“Intentamos sacarlos, pero no queríamos tocarlos”, dijo el vecino, quien no fue nombrado por el canal de televisión. “No queríamos arriesgarnos a lastimar a alguien”.



“Las tres personas estaban todas amontonadas ahí dentro”, agregó. “Vi que uno movió su brazo”.



Marian Michaels, quien vive atrás de la casa que fue impactada por el helicóptero, dijo que su residencia se sacudió cuando ocurrió el choque.



“No hubo fuego”, señaló Michaels. “Parecía como si estuvieran tratando de aterrizar en la calle pero se engancharon con el techo al otro lado de la calle y no lo lograron”.



La casa que fue impactada estaba en venta y Michaels vio a los dueños hablando con los bomberos.



El helicóptero había despegado del Aeropuerto John Wayne, informó Ian Gregor, portavoz de la FAA. El aeropuerto está ubicado a 1,6 kilómetros (una milla) de distancia del sitio del incidente. No hubo ningún incendio.



Los mensajes en busca de comentarios por parte de la escuela de aviación Revolution Aviation, con sede en el aeropuerto y la encargada de operar el helicóptero, no fueron contestados de forma inmediata.