Destituyen a cura en California; lo acusan de abuso sexual

LOS ÁNGELES, California(AP )

Un cura de una iglesia en Los Ángeles fue destituido después de denuncias de conducta inapropiada con mujeres de su congregación, entre ellas una niña menor de edad.



El padre Juan Cano de la iglesia Our Lady of Grace en Encino está siendo investigado, informó el oficial Drake Madison en declaraciones publicadas por el diario Daily News.



El diario no pudo contactar a Cano el lunes para que ofreciera su versión de los hechos.



La arquidiócesis anunció la destitución del sacerdote en las misas celebradas durante el fin de semana, afirmando que tendrá una política de tolerancia cero hacia cualquier conducta sexual inapropiada con un menor.



El diario informó que Cano, de entre 30 y 40 años de edad, fue ordenado en 2015. Su primera parroquia fue la de Our Lady of Grace.