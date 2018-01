Papa Francisco envía experto a Chile a investigar caso de obispo que encubrió delitos sexuales

CIUDAD DEL VATICANO(AP )

El papa Francisco enviará a Chile a uno de los más respetados expertos del Vaticano en delitos sexuales a fin de investigar las denuncias de que un obispo encubrió las actividades de uno de los más notorios curas pederastas del país, informó la Santa Sede el martes.



Precisó que el arzobispo de Malta Charles Scicluna viajará a Chile "para escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen" en el caso del obispo Juan de la Cruz Barros Madrid.



La controversia sobre Barros dominó la reciente visita del papa a Chile, donde Francisco acusó a víctimas del mentor de Barros, el reverendo Fernando Karadima, de difamarlo. Las víctimas denuncian que Barros sabía de los abusos de Karadima pero que no hizo nada. Barros rechaza las acusaciones.



El papa Francisco parecía no estar al tanto de que las víctimas sostienen que Barros sabía de lo ocurrido. El pontífice le dio su respaldo al obispo, expresando ante reporteros que creía en su inocencia.



La controversia en Chile dejó al descubierto las fallas del papa Francisco en el tema de abusos sexuales por parte de religiosos.



Incluso uno de sus asesores más cercanos, el cardenal Sean O'Malley, le reprochó públicamente y trató de informarle sobre la verdad de los hechos.



Karadima, un cura carismático y de gran influencia política, fue sancionado por el Vaticano por abuso sexual de menores en 2011. Sus víctimas declararon ante fiscales chilenos que Barros y otros curas en la comunidad de El Bosque vieron a Karadima besando a niños y que sabían de sus perversiones, pero no hicieron nada.