Obama rompe el silencio sobre decretos migratorios de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El ex presidente Barack Obama elogió el lunes a los manifestantes que se congregaron en distintos puntos del país para oponerse a los decretos de Donald Trump en materia migratoria, la primera vez que habla sobre políticas desde que dejó el cargo.Obama "discrepa fundamentalmente con la noción de discriminar a individuos con base en su fe o religión", dijo el portavoz del ex mandatario, Kevin Lewis.En su primera declaración a nombre del ex presidente, Lewis dijo que Obama se sentía "animado" por la gran participación de las comunidades del país.Lewis, un ex funcionario de la Casa Blanca, señaló que Obama usó su último discurso como presidente para hablar de la responsabilidad de Estados Unidos como "guardián de la democracia", incluso en años que no son de elecciones."Los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a reunirse, organizarse y hacerse oír por sus funcionarios electos es justamente lo que esperamos ver cuando los valores estadounidenses están en juego", dijo Lewis.