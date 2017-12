Hombre mata a 2 y se suicida en taller de autos de Houston

HOUSTON, Texas(AP )

Un hombre entró el viernes en un taller de autos de Houston donde solía trabajar y mató a tiros a dos personas, para luego salir y suicidarse, informó la policía.



El atacante, cuyo nombre no se ha dado a conocer, entró en el taller Bemer Plus alrededor de las 4 de la tarde. El taller se especializa en reparación y venta de vehículos BMW usados.



La policía de Houston tampoco ha difundido los nombres de las otras dos personas que fallecieron. No se sabe a ciencia cierta el móvil del incidente.



Horas después de los disparos, aún había detectives de homicidios en el lugar.