Múltiples víctimas en un tiroteo al Sur de California

(AP)

La policía dice que varias personas han recibido disparos en un negocio en el Sur de California.



La policía de Long Beach declaró que el incidente ha terminado, pero no dio más detalles.



Recibieron informes de un tirador alrededor de las 14:25 horas de este viernes.



La policía dio a conocer que hay múltiples víctimas en el lugar, pero no dio un número específico o sus condiciones de salud.



Un video mostraba a personas que huían de un edificio gritando sobre un tiroteo dentro.



El edificio de dos pisos alberga varios despachos de abogados, pero la policía no especificó qué tipo de negocio es el afectado.



Decenas de policías, incluidos miembros de un equipo SWAT, rodearon el edificio.



Está a unas 20 millas al Sur del Centro de Los Ángeles en Long Beach, una ciudad de aproximadamente 460 mil personas en el extremo Sur del condado de Los Ángeles.