El huracán "Harvey" lleva sustancias peligrosas a río de Texas

WASHINGTON D.C. (AP )

Las inundaciones causadas por el huracán "Harvey" pudieron arrastrar hasta un río de Texas una cantidad desconocida de sustancias químicas peligrosas para la salud humana provenientes de un depósito de desechos tóxicos ubicado en el área de Houston, dijeron autoridades ambientales en Estados Unidos.



La Agencia de Protección Ambiental (EPA) dijo el jueves por la noche que ordenó a las empresas responsables del depósito San Jacinto River Waste Pits -que está a la orilla del río San Jacinto que traten de reparar de inmediato los daños causados a una capa protectora de piedras y membrana cuya función es evitar que se dispersen los sedimentos altamente contaminados con dioxinas.



Las empresas International Paper y McGinnis Industrial Maintenance Corp., subsidiaria de Waste Management, han realizado reparaciones iniciales al área anegada de la capa que carecían de piedra protectora.



La EPA indicó que una muestra recogida del área expuesta mostró niveles de dioxina a 70.000 nanogramos por kilogramo, es decir, más de dos mil 300 veces el nivel establecido para ordenar una limpieza. Las dioxinas no se disuelven fácilmente en agua, pero pueden ser arrastradas en otros sedimentos contaminados y depositarse en un área más amplia.



Los residentes de vecindarios cercanos que se inundaron durante el huracán ahora están preocupados de que lodo contaminado haya llegado hasta sus casas, dijo Jackie Young, directora general de Texas Health and Environment Alliance.



“Durante años advertimos a la EPA que el problema no era si esta área iba a ser azotada por un huracán, sino cuándo”, dijo Young. "La parte alarmante sobre esto es que no tenemos manera de saber a dónde fue a parar todo el material contaminado arrastrado por las corrientes causadas por "Harvey".



Al menos una docena de sitios tóxicos del programa Superfund en y alrededor de Houston se inundaron el mes pasado tras el paso de Harvey. A bordo de botes, vehículos y a pie, periodistas de The Associated Press inspeccionaron San Jacinto y otros seis sitios inundados.



La EPA dijo entonces que su personal no había podido llegar a los lugares, aunque sí los revisaron usando fotos aéreas.



El sitio San Jacinto River Waste Pits Superfund está en y alrededor de una isla de poca altura, donde hubo una papelera en la década de 1960. El sitio estaba completamente cubierto de aguas turbias el 1 de septiembre, cuando fue inspeccionada por la AP.