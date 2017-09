Secretario de Salud de EU renuncia en medio de críticas

(APS)

Según información de la Casa Blanca, el Secretario de Salud Tom Price, renuncio este viernes a su cargo en medio de críticas por el uso de aviones privados para sus viajes.



El presidente Donald Trump, había comentado este viernes que tomaría una decisión sobre si despedir o no a su secretario de Salud, Tom Price, por el uso que ha hecho de aviones privados para viajes oficiales.



"Algo será anunciado hoy", dijo Trump a los periodistas antes de dejar la Casa Blanca para pasar el fin de semana en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.



Según información de la Casa Blanca, el Presidente Trump aceptó la renuncia.



Trump reiteró que no estaba "contento" con Price, quien había gastado más de 300 mil dólares en 24 vuelos privados que realizó para asuntos de trabajo, en su mayoría entre ciudades de EU conectadas por rutas comerciales, según una investigación del diario Politico.



El presidente comentó que Price es un hombre "muy bueno", pero admitió a continuación que no le gusta la imagen que ha dado con el uso de esos vuelos privados mientras el Gobierno está tratando de "ahorrar mucho dinero" a través, por ejemplo, de la renegociación de acuerdos comerciales con otros países.