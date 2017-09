Esfuerzo incansable para la recuperación de Puerto Rico: Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump juró el viernes un esfuerzo incansable para ayudar a que Puerto Rico se recupere de la destrucción del huracán "María" luego de que su directora de Seguridad Nacional ocasionara una tempestad al declarar que la respuesta federal era una “buena historia noticiosa”.



La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, fue regañada por la alcaldesa de San Juan por aparentemente restarle importancia al sufrimiento.



“Cuando no tienes comida para un bebé, no es necesariamente una buena historia noticiosa”, dijo Carmen Yulin Cruz, alcaldesa de la ciudad más grande de la isla, a CNN. “Ésta es una historia de gente que está muriendo”.



Duke vistió la isla el viernes para evaluar el daño y reunirse con funcionarios locales. Al preguntarle sobre su comentario del jueves, dijo: “Hay tanto más que debemos hacer. Nunca estaremos satisfechos. Por eso estamos aquí”. Había descrito “nuestra capacidad de llegar a personas y el número limitado de muertes” como buenas noticias.



Trump dijo que Puerto Rico es “totalmente incapaz” de lidiar sólo con la catástrofe. “Trabajan muy duro, pero no quedó nada”, dijo”. “Fue arrasado”.



Agregó que todos los departamentos correspondientes del gobierno “están totalmente comprometidos con el desastre, y el esfuerzo de respuesta y recuperación”.



Trump tuiteó que “El hecho es que Puerto Rico ha sido destruido por dos huracanes. ¡Habrá que tomar grandes decisiones sobre el costo de su reconstrucción!”



Esto siguió a su serie de elogios en días recientes de los informes positivos que dijo que su administración recibía de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses por su esfuerzo de recuperación.



Muchos en las zonas devastadas han dicho que la ayuda es escasa y desorganizada, y que los alimentos disminuyen en algunos pueblos remotos.



Se espera que Trump viaje a la isla para inspeccionar los daños el martes.