Sean Spicer finalmente conoce al papa Francisco

WASHINGTON D.C. (AP )

El ex secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, finalmente conoció al papa Francisco, luego de haber sido excluido de la audiencia papal cuando fue al Vaticano acompañando al presidente Donald Trump.



La página de Facebook de la Radio Vaticana mostró fotografías de Spicer en primera fila, tomándole fotos al pontífice con su celular.



Spicer asistió al evento como parte de la conferencia anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos, confirmó el martes el vocero del Vaticano Greg Burke.



Spicer, quien es católico, fue excluido de la lista de asistentes a la audiencia papal cuando acompañó al presidente Trump a la Santa Sede en mayo. La omisión fue interpretada como insulto por parte de Trump y en las redes sociales surgieron mensajes de apoyo.



Spicer anunció su renuncia el mes pasado, pero continúa en la plantilla de la Casa Blanca hasta que concluya agosto.



Al informar de la audiencia del domingo, la oficina de prensa del Vaticano dijo que el papa dio una “breve bienvenida” a los aproximadamente 250 participantes de la conferencia en la Sala Clementina, uno de los principales salones de recepción dentro del palacio apostólico.



No hubo una transcripción del discurso del papa, pero tanto la Radio Vaticana como el diario de la Santa Sede, L'Osservatore Romano, dijeron que el papa envió un mensaje que incluyó su frecuente pedido de que los legisladores “construyan puentes” entre miembros de distintas opiniones políticas.



En su campaña presidencial, Trump criticó al papa por su declaración acerca de que quien desea construir muros entre naciones "no es cristiano". Trump arremetió contra el Papa y lo acusó de ser una persona "muy política" que no entendía la situación.