Otis, el perro que huyó de "Harvey" con su comida

HOUSTON, Texas(SUN)

A través de redes sociales se hizo viral la imagen de un perro que carga su comida por una calle en Texas luego de que el huracán “Harvey” llegara a ese estado.La usuaria Tiele Dockens posteó una imagen del perro que lleva entre los dientes una bolsa de comida mientras camina por la calle de Sinton en Texas.“No es un perro callejero, se salió de su casa”, dijo.Agregó que el perro se llama Otis.El diario estadounidense The Washington Post entrevistó al dueño de Otis, Salvador Segovia, quien explicó lo sucedido con el pequeño can.Segovia indicó al diario que dejó a Otis, el perro de su nieto, en la parte trasera de la casa, pero que estaba protegido, además tenía comida y agua.Sin embargo, el ruido de la tormenta por el paso del huracán “Harvey” lo asustó, por lo que Otis abrió la puerta y huyó con su comida.Segovio aclaró que esto sucedió el viernes pasado, por lo que el sábado emprendió la búsqueda de Otis. “A la mañana siguiente, salí y seguí gritando. No sabíamos dónde estaba Otis”, dijo.Al mismo tiempo, Tiele Dockens revisaba las casas de sus amigos y familiares para saber si habían evacuado la zona. Entonces algo llamó su atención: un perro que caminaba con una bolsa de croquetas en la boca.La chica dijo al medio de Estados Unidos que era como si Otis tuviera una misión. “Sólo pensé que era tan lindo”, agregó.Dockens siguió al perro, pues aseguró que le parecía familiar, y quería saber si estaba perdido. Fue así como llegó a la casa de Salvador Segovia.Segovia relató que Dockens le preguntó si el perro que cargaba el costal con su alimento era suyo. Y así se dio el reencuentro ente Otis y su dueño.Salvador Segovia contó al The Washington Post que Otis es un perro inteligente y muy querido por el vecindario, pues todos lo conocen y le dan de comer. “Él (Otis) sabe dónde ir a recoger una golosina”, dijo.Otis es un perro cruza de un pastor alemán. Segovia dice que puede tener seis años.La tormenta tropical “Harvey” provocó inundaciones históricas que dejaron al menos ocho personas muertas en Texas y obligaría a otras 30 mil a abandonar sus hogares, luego de que funcionarios advirtieron el lunes que el nivel del agua aumentaría en los próximos días.