Critican a Melania por llevar tacones a zona devastada por "Harvey"

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, desató olas de críticas con el look que eligió hoy para visitar Texas, devastada por graves inundaciones tras el paso de la tormenta "Harvey".La ex modelo siempre aparece elegantemente vestida y peinada, y esta mañana no fue la excepción, cuando salió de la Casa Blanca con su esposo, el presidente Donald Trump.La señora Trump fue fotografiada con tacones altos de aguja negros, completando un atuendo que incluía pantalones negros entallados, una chamarra color verde militar y gafas de aviador."Melania aquí parece 'Flood Watch Barbie', seguro que sus Loubs no son impermeables, chicas", dijo en Twitter la columnista Maria Del Russo."¡La ayuda está en camino, Texas, no hay que preocuparse, Melania tiene sus tacones de aguja especiales", bromeó por su parte el escritor y productor de televisión Brad Wollack.Y la comediante Jessica Kirson añadió: "Brillante idea @FLOTUS (Primera Dama de Estados Unidos). Puedes juntar escombros con los tacones".Cientos de usuarios no pararon de criticar la vestimenta de la primera dama.El ex jugador de americano Michael Ian Black escribió: "No soy un experto, pero ¿los tacones de aguja son el mejor calzado para una zona de desastre?".La vestimenta del presidente estaba más de acuerdo a lo que los políticos normalmente visten para visitar a los damnificados por los huracanes: una chaqueta negra de lluvia con capucha, pantalones caqui y botas marrones.Al llegar a Texas y bajar del Air Force One, donde seguramente el equipo presidencial hizo eco de las críticas a su vestimenta, Melania lucía un look completamente diferente: Camisa blanca, pantalones negros y tennis blancos y una gorra negra con las iniciales FLOTUS por First Lady Of The United States (Primera Dama de Estados Unidos).El director de comunicaciones de la primera dama dijo a medios que "es triste que tengamos un desastre natural en Texas y la gente está preocupada por los zapatos" de Melania.Extensas zonas de Texas están inundadas así como la ciudad de Houston como consecuencia del pasaje de la ahora tormenta Harvey -que alcanzó la categoría 4 de huracán-, que hasta ahora deja tres muertos confirmados y otros seis "potencialmente ligados" al fenómeno.Decenas de miles de damnificados se aglomeran en atiborrados refugios, mientras los socorristas continúan rescatando gente de los techos de sus viviendas.Los Trump realizarán visitas al Oeste de Houston, incluyendo la dañada ciudad costera de Corpus Christi.