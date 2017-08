Trump llega a Texas para inspeccionar daños de tormenta

WASHINGTON D.C. (AP )

“Esta es una tragedia de proporciones épicas”, expresó el mandatario al reunirse con funcionarios locales.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo a periodistas que viajaban con Trump que la visita del presidente buscaba coordinar las tareas de recuperación y rescate, y allanar el camino para lo que seguramente será una extensa etapa de reconstrucción.



Indicó además que el presidente está tratando de que su visita no entorpezca las labores de rescate en curso.



“El presidente quiere estar seguro de que ninguna de sus actividades perturbe los esfuerzos de recuperación que están en pleno desarrollo”, dijo la vocera a bordo del avión Air Force One poco antes de que aterrizara en Corpus Christi.



Trump, quien viajó con la primera dama Melania Trump y con asesores que tendrán un papel clave en la recuperación, fue recibido en el aeropuerto por el gobernador Greg Abbott. Algunos partidarios del presidente lo saludaron y ondearon banderas estadounidenses al paso de la caravana.



El mandatario, quien vestía una chaqueta negra con el sello presidencial y una gorra con las siglas "USA", recibirá informes sobre lo sucedido en Corpus Christi. Luego viaja a Austin para reunirse con funcionarios. La señora Trump vestía una gorra negra con las siglas "FLOTUS" (First Lady of the United States", “Primera Dama de Estados Unidos”).



Los miembros del gabinete se reunirán con sus pares a nivel estatal de Texas, durante la visita de Trump.



"Esa será gran parte de la misión de hoy, la coordinación entre funcionarios locales, estatales y federales y la preparación de las tareas de reconstrucción”, dijo Sanders.



Trump ha asegurado que el gobierno hará todo a su alcance para reparar los daños causados por el desastre nacional.



“La recuperación será larga y difícil y el gobierno federal está listo, está capacitado y está dispuesto a impulsar ese esfuerzo”, dijo el mandatario el lunes en conferencia de prensa conjunta con el presidente de Finlandia.



Trump prometió que el Congreso actuará rápidamente para aprobar un paquete de asistencia a la región del Golfo de México. Añadió que posiblemente regresará a Texas pronto e inclusive podría pasar por Luisiana el fin de semana.



El vicepresidente Mike Pence declaró el martes que “es frustrante” lidiar con el desastre debido al carácter implacable de Harvey. En entrevistas con emisoras de Corpus Christi y San Antonio, Pence exhortó a la audiencia a seguir las instrucciones de las autoridades locales, advirtiendo que la tormenta sigue siendo peligrosa y que continuarán las inundaciones. Avisó que él y su esposa Karen visitarán la región en pocos días.