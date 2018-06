Canadá impone aranceles a productos de EU por millones de dólares

(AP)

Canadá anunció este viernes miles de millones de dólares en aranceles a EU en represalia contra los impuestos por la administración Trump al acero y aluminio canadiense.



El gobierno del primer ministro Justin Trudeau dio a conocer la lista final de los artículos que se verán afectaods a partir del 1 de julio. Algunos artículos estarán sujetos a impuestos de 10 o 25 por ciento.



"No escalaremos y no retrocederemos", dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland.



Los impuestos sobre artículos que incluyen ketchup, cortadoras de césped y lanchas a motor ascienden a 12,6 mil millones de dólares.



"Esta es una acción perfectamente recíproca", dijo Freeland. "Es una respuesta de dólar por dólar".



Freeland dijo que no tenían otra opción y calificó las tarifas como lamentables.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado los aranceles al acero y al aluminio diciendo que los metales importados amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos, una justificación que los países rara vez usan porque se puede considerar abusiva.





También amenaza con imponer otra tarifa basada en la seguridad nacional a los automóviles, camiones y autopartes importados.



La amenaza arancelaria podría ser una estratagema de negociación para reanudar las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



Freeland dijo que no hay motivos para aranceles estadounidenses adicionales en respuesta a las acciones de Canadá.