El fin de una juguetería conocida por generaciones de niños: Hoy cierra Toys R' Us

(AP)

La forma de cerrar ciclo y despedida de Toys R Us me ponen la piel chinita y rompen mi corazón! 😥💔😢 pic.twitter.com/YHrPdZt71Q — Feerchaa Pacheco (@SoyFeerchaa) 29 de junio de 2018

Toys R' Us cerrará su última tienda en Estados Unidos este viernes, lo que significa el fin de una cadena de jugueterías conocida por generaciones de niños y sus padres por sus muchas sucursales, el logo colorido y su mascota: la jirafa Geoffrey.Pero muchos niños que felizmente cantaron la canción del anuncio, se convirtieron en padres ocupados que encontraron más prácticas las compras en línea. La compañía, que también era propietaria de la cadena Babies R Us, se vio afectada por una deuda de $5,000 millones en una compra apalancada que la dejó incapaz de invertir y continuar.Al cerrar la última tienda en Estados Unidos, más de 30,000 empleados buscarán trabajo. Los problemas de Toys R Us también han llegado a algunos grandes fabricantes de juguetes como Mattel y Hasbro.Los clientes que permanecen fieles a las marcas tendrán que buscarlas en otro lugar. Tiendas como Walmart y Target ampliarán sus pasillos de juguetes para llenar el vacío, mientras que la juguetería Party City abrirá 50 tiendas temporales en los próximos meses.Toys R Us pidió una reestructuración bajo la ley de quiebras y juró permanecer abierta, pero sus ventas fueron deficientes durante la crucial festividad navideña ya que los clientes y comerciantes la evitaron. En enero, anunció planes de cerrar unas 180 tiendas, pero en marzo dijo que liquidaría el resto de sus más de 700 sucursales.¿Desaparecerán para siempre el nombre y mascota de Toys R Us? Una subasta para el nombre de la compañía, su registro para baby shower y varias marcas registradas se llevará a cabo a finales de julio. La estatua de 5 metros (16 pies) de altura de la jirafa Geoffrey que recibía a los visitantes en la sede de Toys R Us en Wayne, Nueva Jersey, será trasladada a un hospital infantil del estado.Muchos empleados de años esperan jubilarse. “Nunca tendré un trabajo como el de Toys R' Us. Simplemente fue el mejor trabajo que tuve. Estaba rodeada de niños”, dijo la empleada Patty Van Fossan, de 54 años originaria de Boardroom, Ohio, quien estuvo en las manifestaciones de los trabajadores en Nueva York para exigir la indemnización por despido que consideran que les deben.