Jarrod Ramos asesinó a los periodistas por una publicación donde se le culpa de acoso

ANNAPOLIS, Md(AP)

Un hombre con un largo resentimiento contra el periódico de la ciudad capital de Maryland fue acusado este viernes de cinco cargos de asesinato en primer grado luego de que la policía dijera que había entrado a la sala de prensa con una escopeta en un ataque que dejó cuatro periodistas y un empleado de ventas muerto.



Jarrod W. Ramos, de 38 años, fue arrestado rápidamente cuando intentaba esconderse debajo de un escritorio el jueves por la tarde en la Gaceta de la Capital en Annapolis, dijo la policía. En documentos judiciales, las autoridades lo describieron como "recalcitrante".



Fue uno de los ataques más letales contra periodistas en la historia de los Estados Unidos.



El jefe interino de la policía, William Krampf, del condado de Anne Arundel, dijo que el pistolero "buscó a sus víctimas" en la sala de redacción.



"Esta persona estaba preparada hoy para entrar. Esta persona estaba preparada para dispararle a la gente", dijo Krampf.



La oficina del defensor público no tuvo comentarios inmediatos.



Ramos tenía una historia bien documentada de hostigar a los periodistas del periódico, una disputa que aparentemente comenzó en una columna sobre Ramos al declarársele culpable de acosar a una mujer.



Presentó una demanda por difamación contra el periódico en 2012 que fue descartada por infundada, y a menudo criticaba a los miembros de su personal en tweets relacionados con malas palabras.



La policía dijo que el video de vigilancia registró el ataque, que comenzó con un disparo de escopeta que destrozó la entrada de vidrio de la sala de prensa abierta.



Los periodistas se arrastraron debajo de los escritorios y buscaron otros escondites, describiendo agonizantes minutos de terror al escuchar sus pasos y las repetidas explosiones del arma.



Los agentes respondieron en aproximadamente 60 segundos y lo arrestaron sin disparar, dijo la policía. Recuperaron un arma y dijeron que también portaba granadas de humo.



Unos 300 oficiales locales, estatales y federales se reunieron en la escena, dijo este viernes el jefe del condado de Anne Arundel, Timothy Altomare.



El "chico malo" fue identificado con la ayuda de la tecnología de reconocimiento facial del sistema de repositorio de imágenes de Maryland, dijo Altomare, negándose a darle la satisfacción de identificarlo por su nombre. También confirmó que el arma era una escopeta de acción de bombeo, legalmente adquirida hace aproximadamente un año.



El alboroto generó inmediatamente temores de que los recientes ataques políticos contra los "medios de comunicación falsos" y la marca de reporteros como "enemigos del pueblo" finalmente hubieran estallado en violencia. Pero, según todos los ratos, Ramos tenía una queja específica y duradera contra el periódico.



"Condenar firmemente el acto malvado de la violencia sin sentido en Annapolis, MD", tuiteó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders. "Un ataque violento contra periodistas inocentes haciendo su trabajo es un ataque contra todos los estadounidenses".



De manera rutinaria, Ramos enviaba tweets sobre el periódico y sus escritores que decían que el editor retirado Tom Marquardt dijo que llamó a la policía en 2013 y le dijo a su esposa en ese momento: "Este tipo realmente podría lastimarnos".



En 2015, Ramos tuiteó que le gustaría que el diario dejara de publicar, pero "sería mejor" ver a dos de sus periodistas "dejar de respirar".



Los investigadores estaban revisando sus publicaciones y registrando su departamento en Laurel, Maryland, en busca de pistas sobre la violencia.



Los asesinados incluyen a Rob Hiaasen, de 59 años, editor asistente del periódico y hermano del novelista Carl Hiaasen. Carl Hiaasen dijo que estaba "devastado y desconsolado" por haber perdido a su hermano, "una de las personas más gentiles y divertidas que haya conocido".



También murieron Gerald Fischman, editor de la página editorial; presenta reportera Wendi Winters; reportero John McNamara; y la asistente de ventas Rebecca Smith.



El periódico dijo que otros dos empleados fueron tratados por lesiones que no amenazan la vida.



"No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir disparos mientras estás debajo de tu escritorio y luego escuchar al hombre armado volver a cargar", tuiteó Phil Davis, los tribunales del periódico y el reportero criminal.



En una entrevista posterior en el sitio en línea del periódico, Davis comparó la oficina del periódico con una "zona de guerra".



"Soy un reportero de la policía. Escribo sobre esto, no necesariamente en este sentido, sino en tiroteos y muertes, todo el tiempo ", dijo. "Pero por mucho que trate de articular lo traumatizante que es esconderse debajo de su escritorio, no lo sabrá hasta que esté allí y se sienta impotente".



La periodista Selene San Felice le dijo a CNN que estaba en su escritorio y corrió tras escuchar disparos, solo para encontrar una puerta trasera cerrada. Luego vio cómo dispararon a un colega, agregando que no vislumbró al pistolero.



"Estaba respirando muy fuerte e intentaba no hacerlo, pero no pude callar", dijo. "Voy a necesitar más que 'pensamientos y oraciones'".



La ciudad de Annapolis anunció una vigilia por las víctimas este viernes por la noche en una plaza pública cerca del Capitolio.



El alcalde Gavin Buckley dijo que la comunidad está afligida.



"Estos son los tipos que asisten a las reuniones del concejo municipal, tienen que escuchar a los políticos aburridos y sentarse allí", dijo Buckley. "No ganan mucho dinero". Es inmoral que sus vidas corran peligro".