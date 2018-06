Atacante mata a 5 en periódico de EU

Annapolis, Maryland(AP)

Un hombre armado con granadas de humo y una escopeta atacó a periodistas el jueves en un diario en la capital de Maryland, matando a cinco personas antes de que la policía allanara el edificio y lo arrestara, informaron la policía y testigos.



El sospechoso es un individuo de raza blanca de unos 40 años que efectuó el ataque contra The Capital Gazette tras haber amenazado al periódico en las redes sociales, señaló la policía. Fue identificado como Jarrod W. Ramos, dijo un funcionario policial, el cual habló a condición del anonimato.



El hombre ingresó al edificio y “buscó a sus víctimas”, indicaron las autoridades. Traía granadas de humo y les disparó a los periodistas con una escopeta, aseguró William Krampf, jefe interino de la policía del condado Anne Arundel.



“Esta persona estaba preparada para atacar, esta persona estaba preparada para dispararle a personas. Su intención era causar daño”, agregó Krampf.



Entre las víctimas está el veterano periodista y columnista Rob Hiaasen, de 59 años, hermano del novelista Carl Hiaasen. Éste dijo estar “devastado y desconsolado” por la pérdida de su hermano, “una de las personas más amables y chistosas que he conocido”.



Otros tres periodistas y otra integrante del personal también perdieron la vida: Gerald Fischman, editor de la página editorial; Wendi Winters, editora de publicaciones especiales; el escritor John McNamara y la asistente de ventas Rebecca Smith.



Krampf dijo que el sospechoso reside en Maryland y se pidieron órdenes de allanamiento en su vivienda.



Phil Davis, un reportero que cubre casos en la Corte y de crimen para The Capital Gazette, tuiteó que el hombre armado disparó a través de una puerta de vidrio hacia la redacción.