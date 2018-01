Tras donación, crearán red de parques Patagonia en Chile

PARQUE PATAGONIA, Chile (AP)

Con la firma de decretos que permitirán la puesta en marcha de la Red de Parques de la Patagonia, la presidente chilena Michelle Bachelet culminó este lunes 26 años de trabajo de la Fundación Tompkins, dedicada a la conservación y protección de la biodiversidad.



“Con estas hermosas tierras, sus bosques, sus ecosistemas privilegiados, damos inicio formal a la red que seguirá creciendo hasta llegar a más de cuatro millones de hectáreas.

De esta forma, los parques nacionales aumentarán su superficie en 38,5% y alcanzarán un 81,1% del total de áreas protegidas”, dijo la mandataria.



Los esfuerzos se iniciaron hace más de dos décadas por el fallecido Douglas Tompkins y su esposa, Kristine, encargada de continuar la tarea. Gracias a la donación de terrenos privados que otorgó su fundación este lunes 408 mil hectáreas en total, la red de parques chilena se extenderá a través de 2500 kilómetros en Sur y cuando finalice supondrá la conservación de un área de 4,5 millones de hectáreas.



La cesión de terrenos adquiridos durante varias décadas representa la mayor donación en la historia local de un privado al Estado, dijeron en la fundación, dato con el que coincidió Pedro Jordano, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, quien dijo a The Associated Press que esta iniciativa representa una de las mayores cesiones de terreno a la administración pública a escala mundial.



La fundación Tompkins ha cedido en total 868 mil hectáreas en Chile y Argentina. Las donaciones que finalizan este lunes han llevado a crear cinco parques nuevos en la red y a expandir tres más, cuya área protegida en total equivaldría al tamaño de un país como Suiza y superaría la suma de la superficie de los parques estadounidenses de Yellowstone y Yosemite juntos y multiplicados por tres.



La clasificación de “parque nacional” es el mayor nivel de protección que otorga el Estado chileno a sus territorios e implica la prohibición de cualquier tipo de explotación del terreno o de sus aguas y sólo permite la realización de actividades que pudieran repercutir en el crecimiento económico de las comunidades, como puede ser el turismo sustentable.



La creación de un parque nacional chileno sólo puede ser realizada por el presidente, de ahí la necesidad de la colaboración público-privada.



La red de parques Patagonia estará constituida por 17 parques nacionales que abarcan desde el Centro-Sur de Chile, aproximadamente la zona de Puerto Varas (unos mil kilómetros al Sur de Santiago) hasta el Cabo de Hornos.



En estos terrenos se resguardarán bosques milenarios, especies de flora y fauna únicas en el mundo y una de las reservas de aguas más puras del planeta, dijo a The Associated Press Rodrigo Catalán, director de Conservación de la organización medioambiental WWF en Chile.



Entre la fauna y flora amenazadas hay especies como el huemul, un ciervo que vive en Aysén —unos 2,200 kilómetros al sur de Santiago— y del que sólo quedan unos dos mil ejemplares. Asimismo, hay unas 52 mil hectáreas de alerce, considerada la segunda especie de árboles más longeva del mundo, entre otros ejemplos.

Asimismo estos parques contienen un importante reservorio de carbono a nivel global, que supondría un gran aporte para la adaptación de los efectos del cambio climático en la Patagonia.



Catalán señaló que uno de los desafíos que presentará la conservación de esta área será la manera de financiarla y asegurar su continuidad de manera que favorezca también a las comunidades locales.