La prohibición de inmigración de Trump excluye a países donde ha hecho negocios: NYT

WASHINGTON D.C. (AP )

En una editorial publicada en el diario The New York Times señala que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no prohibió la entrada a otros países musulmanes donde el magnate tiene o tuvo negocios.“Presidente Trump omitió de su prohibición un número de otros países predominantemente musulmanes, donde su empresa ha hecho negocios. Esto añade más ilegitimidad a una de las acciones ejecutivas más arbitrarias de nuestra historia reciente, y plantea cuestiones constitucionales importantes”, se lee en el escrito.La medida del mandatario norteamericano afecta a un número desconocido de personas no estadounidenses que proceden de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia o Yemen, que ahora tienen prohibido ingresar en el país donde han vivido o efectúan sus estudios, en una situación que podría alargarse años.Por el contrario, otros países musulmanes vecinos no figuran en la lista, aunque algunos de sus ciudadanos representan un gran riesgo, si no mayor, de exportar terrorismo a Estados Unidos.Entre ellos están Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Una gran mayoría de personas que viven en estos países, como las personas que viven en los siete sujetos a la prohibición de inmigración, son pacíficas y respetan la ley.Pero estos tres países han exportado terror a los Estados Unidos en el pasado. Ellos representaron a 18 de los 19 terroristas que perpetraron el ataque del 11 de septiembre en suelo americano (un ataque que fue dirigido por otro saudita, Osama Bin Laden, con la ayuda de un egipcio, Ayman al-Zawahri).Estos países, a diferencia de los sujetos a la prohibición, son aquellos en los que Donald Trump ha hecho negocios.En Arabia Saudita, su más reciente revelación financiera del gobierno reveló varias corporaciones de responsabilidad limitada de Trump.En Egipto, tenía dos compañías de Trump registradas. En los Emiratos Árabes Unidos, había autorizado su nombre a un complejo de golf de Dubai y un desarrollo residencial de lujo y spa. Algunas de estas entidades han sido cerradas desde entonces y otras permanecen activas.La prohibición de los 90 días entró en vigor de inmediato en Estados Unidos y afecta a todos los inmigrantes procedentes de siete naciones de mayoría musulmana.La orden de Trump es particularmente severa contra los sirios porque ordena que cualquiera que proceda de ese país, aun si está huyendo de la guerra civil, tenga prohibido indefinidamente llegar a Estados Unidos."Queremos garantizar que no estamos aceptando la entrada en nuestro país de las mismas amenazas que nuestros soldados combaten en el exterior", señaló Trump mientras firmaba la orden en el Pentágono. "Sólo queremos recibir en nuestro país a quienes lo apoyarán y a quienes amarán profundamente a nuestro pueblo".Trump dispuso la prohibición para los solicitantes de asilo incluso en momentos en que muchos iraquíes que están en peligro por haber trabajado para Estados Unidos en su país se dirigían en avión a territorio estadounidense en busca de refugio.