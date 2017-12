Al menos 6 muertos en un incendio en edificio de apartamentos en Nueva York

NUEVA YORK, EU(AP)

More than 170 FDNY on scene at apartment fire in Bronx - close to Bronx Zoo - at least 15 injured - witnessed say fire escapes ‘packed’ as people tried getting out of 5 story building pic.twitter.com/aOv6zXQYH4 — Dan Bowens (@danbowensfox5) 29 de diciembre de 2017

DEVELOPING: At least 15 people have been seriously injured in a massive apartment fire in the Bronx, according to FDNY. https://t.co/LkhaNPMiZk pic.twitter.com/veYjd5GiAs — ABC News (@ABC) 29 de diciembre de 2017

FDNY crews are currently battling a four-alarm fire at a residential building in the Bronx. The FDNY says at least 15 people are being evaluated for injuries. pic.twitter.com/QpBQh5WoLA — Spectrum News NY1 (@NY1) 29 de diciembre de 2017

El secretario de prensa del alcalde de la ciudad de Nueva York declaró que al menos seis personas murieron en un incendio en un edificio de apartamentos del Bronx en una noche gélida, y varias más resultaron heridas.El secretario de Prensa, Eric Phillips, informó que el saldo final es aún incierto.El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo anteriormente que 15 personas resultaron gravemente heridas en el incendio cerca del Zoológico del Bronx el jueves por la noche.Cerca de 170 bomberos están en el edificio de apartamentos de cinco pisos.El alcalde Bill de Blasio también planea ir al lugar.Las temperaturas están muy frías en Nueva York, con vientos que lo hacen sentir aún más helado.Uno de los incendios más mortíferos en la memoria reciente ocurrió en otras partes del Bronx en 2007.Nueve niños y un adulto murieron en un incendio provocado por un calentador.