Aumenta querella por accidente aéreo en Colombia

LA PAZ, Bolivia(AP)

El gobierno de Bolivia anunció este miércoles que iniciará un proceso legal contra el jefe de control aéreo por no cooperar con la investigación que sigue Colombia sobre accidente del avión boliviano que cayó en ese país hace un mes y dejó 71 muertos, entre ellos, casi todos los miembros del equipo brasileño de futbol Chapecoense.



El Ministerio de Obras Públicas y Transporte informó en un comunicado que "se están iniciando acciones legales en contra del director de control aéreo por no haber prestado la cooperación de manera efectiva en la investigación de Aerocivil-Colombia".



Se refiere a Marcelo Chávez, el director de la Administración de Servicios Aeroportuarios y a la Navegación Aérea (ASANA) en la ciudad de Santa Cruz, de donde partió el avión rumbo a Medellín.



En Bolivia, la fiscalía inició procesos legales contra cuatro personas, entre ellas, la controladora aérea de ASANA que revisó el avión antes del viaje, un socio de la empresa LaMia, el gerente de la empresa y un funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil que autorizó operaciones de la compañía. Chávez sería el quinto procesado.



La controladora aérea, Celia Castedo, huyó del país a Brasil, donde pidió refugio mientras que el socio de la compañía, Marco Rocha, está fuera del país y hasta el momento se desconoce su paradero.

Hace un mes, el avión del LaMia se accidentó cerca del aeropuerto de Medellín, dejando sólo seis sobrevivientes.



El comunicado de Obras Públicas se da tres días después del informe preliminar de la Dirección de Aeronáutica Civil Colombia, en la que mencionaron que no recibieron colaboración por parte de ASANA Bolivia.



Según el informe, el agotamiento de combustible fue producto de una cadena de errores humanos que partió de una programación de vuelo errónea de acuerdo con los estándares internacionales.



Un diario local ha reportado que el Ministerio Público va investigar al dueño de los aviones, el empresario Ricardo Albacete, pero la fiscalía no se ha pronunciado.